В 5000 году жители планеты будут жить под водой из-за глобального потепления
Американский путешественник во времени рассказал журналистам о событиях 5000 г. Тогда жители планеты будут жить под водой из-за глобального потепления.
Он отметил, что был участником секретного эксперимента, после чего оказался в будущем. Также мужчина показал фото, чтобы доказать правдивость озвученной информации. На нем был запечатлен вид подводного Лос-Анджелеса после природных изменений.
Кроме того, человек поговорил с собратом из этого времени и выяснил, что после нового мирового потопа резко возрастет преступность. Люди будут сражаться со своими сородичами за хлеб и воду, убивая слабых особ.