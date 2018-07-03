В 5000 году жители планеты будут жить под водой из-за глобального потепления

Он отметил, что был участником секретного эксперимента, после чего оказался в будущем. Также мужчина показал фото, чтобы доказать правдивость озвученной информации. На нем был запечатлен вид подводного Лос-Анджелеса после природных изменений.Кроме того, человек поговорил с собратом из этого времени и выяснил, что после нового мирового потопа резко возрастет преступность. Люди будут сражаться со своими сородичами за хлеб и воду, убивая слабых особ.