АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпоха палеолита стала трамплином для развития технологий человечества
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

В 5000 году жители планеты будут жить под водой из-за глобального потепления

Американский путешественник во времени рассказал журналистам о событиях 5000 г. Тогда жители планеты будут жить под водой из-за глобального потепления.

Он отметил, что был участником секретного эксперимента, после чего оказался в будущем. Также мужчина показал фото, чтобы доказать правдивость озвученной информации. На нем был запечатлен вид подводного Лос-Анджелеса после природных изменений.

В 5000 году жители планеты будут жить под водой из-за глобального потепления


Кроме того, человек поговорил с собратом из этого времени и выяснил, что после нового мирового потопа резко возрастет преступность. Люди будут сражаться со своими сородичами за хлеб и воду, убивая слабых особ.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники назвали Игоря Акинфеева супергероем
Из-за дождя норильчан напугали слухами о выбросах
В Швеции основали премию по литературе,
Австралийка может навсегда лишиться зрения после
Сбербанк стал первым в России, адаптировавшим
Глюкоза обнажается перед поклонниками
Наркозависимая Милана Кержакова грозилась
Крушение парома в Индонезии: Погибли пассажиры
Муцениеце рассказала о состоянии здоровья
Поклонники Яны Рудковской раскритиковали ее из-за
Модель Белла Хадид снялась на пляже топлес для
Анна Седокова призналась, что у нее впервые в
Стало известно имя убийцы Тупака спустя 22 года
Николь Кидман разочаровала поклонников блеклым
Кислород в атмосфере кометы Чурюмова-Герасименка
В Аргентине камера наблюдения запечатлела
Сара Джессика Паркер поразила фигурой в купальнике
Поклонники не узнали упитанную Понаровскую на
Настя Каменских рассказала поклонникам о желании
Робби Уильямс считает, что у него аутизм
Максим Виторган и Татьяна Арнтгольц стали парой в
Миле Кунис не дают спокойно жить слухи о ней самой
Мусульмане набросились на Анастасию Решетову
Транжирой в монаршей семье оказался принц Чарльз
Главных героев «Во все тяжкие» задействуют в
Поклонники обвинили рэпера T-Killah в обмане с
В Аккре 20 школьников были госпитализированы
Мятая грудь Кэти Холмс шокировала посетителей
Знаменитого музыканта Алана Лонгмьюира погубила
Призрак Веры Глаголевой разрушил дорогой особняк
Просмотреть все новости