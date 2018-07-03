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Кэтрин Зета-Джонс в новом телешоу выглядит моложе своих лет

В новом телешоу актриса Кэтрин Зета-Джонс выглядит значительно моложе своих лет. Голливудская звезда удивила поклонников свежестью образа и полным отсутствием морщин.

Кэтрин Зета-Джонс в новом телешоу выглядит моложе своих лет


В объектив фотокамер журналистов Кэтрин Зета-Джонс попала во время съёмок нового телешоу под названием «Королева Америка», в котором актриса принимает участие. Большинство поклонников актрисы не могли поверить тому, как она выглядит в свои 48 лет. Некоторые фанаты предположили, что Кэтрин Зета-Джонс перенесла пластическую операцию, потому как у актрисы практически нет морщин.

Актриса Кэтрин Зета-Джонс в телешоу «Королева Америка» выступает в роли тренера по имени Вики, согласно сценарию, она помогает юной девушке получить титул «Мисс Америка». Данное телешоу разрабатывается при помощи компании Facebook, показ премьерных серий состоится на канале Facebook Watch.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:20
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