Кэтрин Зета-Джонс в новом телешоу выглядит моложе своих лет

В объектив фотокамер журналистов Кэтрин Зета-Джонс попала во время съёмок нового телешоу под названием «Королева Америка», в котором актриса принимает участие. Большинство поклонников актрисы не могли поверить тому, как она выглядит в свои 48 лет. Некоторые фанаты предположили, что Кэтрин Зета-Джонс перенесла пластическую операцию, потому как у актрисы практически нет морщин.Актриса Кэтрин Зета-Джонс в телешоу «Королева Америка» выступает в роли тренера по имени Вики, согласно сценарию, она помогает юной девушке получить титул «Мисс Америка». Данное телешоу разрабатывается при помощи компании Facebook, показ премьерных серий состоится на канале Facebook Watch.