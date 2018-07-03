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В Португалии ночной охранник был шокирован видом призрака на эскалаторе супермаркета

В Португалии ночной охранник был шокирован видом призрака на эскалаторе супермаркета. Мужчина зафиксировал его на камеру и быстро покинул это место.

В Португалии ночной охранник был шокирован видом призрака на эскалаторе супермаркета


Ночью он делал обход территории и заметил силуэт человека, имеющего длинные волосы, который не обращал внимания на его слова. Затем свидетель события решил подойти ближе, после чего сильно испугался призрачной тени и удалился. Португалец недавно работает в магазине, о котором ходит много плохих слухов.



Камеры наблюдения часто фиксируют возникновение пожара или пятна плесени, появляющиеся на стенах, а сотрудники говорят о фантомах людей в помещении. Такие события стали причиной увольнения людей, что также относится к этому человеку.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:10
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