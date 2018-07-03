В Португалии ночной охранник был шокирован видом призрака на эскалаторе супермаркета
В Португалии ночной охранник был шокирован видом призрака на эскалаторе супермаркета. Мужчина зафиксировал его на камеру и быстро покинул это место.
Ночью он делал обход территории и заметил силуэт человека, имеющего длинные волосы, который не обращал внимания на его слова. Затем свидетель события решил подойти ближе, после чего сильно испугался призрачной тени и удалился. Португалец недавно работает в магазине, о котором ходит много плохих слухов.
Камеры наблюдения часто фиксируют возникновение пожара или пятна плесени, появляющиеся на стенах, а сотрудники говорят о фантомах людей в помещении. Такие события стали причиной увольнения людей, что также относится к этому человеку.
Ночью он делал обход территории и заметил силуэт человека, имеющего длинные волосы, который не обращал внимания на его слова. Затем свидетель события решил подойти ближе, после чего сильно испугался призрачной тени и удалился. Португалец недавно работает в магазине, о котором ходит много плохих слухов.
Камеры наблюдения часто фиксируют возникновение пожара или пятна плесени, появляющиеся на стенах, а сотрудники говорят о фантомах людей в помещении. Такие события стали причиной увольнения людей, что также относится к этому человеку.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:10