В Португалии ночной охранник был шокирован видом призрака на эскалаторе супермаркета

Ночью он делал обход территории и заметил силуэт человека, имеющего длинные волосы, который не обращал внимания на его слова. Затем свидетель события решил подойти ближе, после чего сильно испугался призрачной тени и удалился. Португалец недавно работает в магазине, о котором ходит много плохих слухов.Камеры наблюдения часто фиксируют возникновение пожара или пятна плесени, появляющиеся на стенах, а сотрудники говорят о фантомах людей в помещении. Такие события стали причиной увольнения людей, что также относится к этому человеку.