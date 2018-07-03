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Ирина Аманти возмущена провокациями бывшей избранницы Вадима Казаченко Ольги

Ирина Аманти возмущена провокациями бывшей избранницы Вадима Казаченко Ольги. Во время беседы с журналистами она озвучила ситуацию, связанную с лживыми исками и сообщениями женщины.

Новая избранница музыканта упомянула о Кате Гордон, защищающей интересы этой особы, которая обвиняет ее супруга в недееспособности. Вадим Казаченко имеет медицинские справки, подтверждающие его адекватность и отличное здоровье. Ирина Аманти не собирается просто наблюдать за развитием событий, отметив, что Ольга просто мстит певцу за настоящую любовь.

Ирина Аманти возмущена провокациями бывшей избранницы Вадима Казаченко Ольги


Женщина назвала ее содержанкой, пытающейся скомпрометировать человека, заработав состояние на его имени. Когда у исполнителя случился сердечный приступ, бывшая возлюбленная стала звонить на НТВ и говорить, что приедет к нему с ребенком, чтобы он мог проститься с отцом. В конце беседы продюсер подчеркнула, что имеет все права на композиции артиста, а семья этой бездельницы может не рассчитывать на его наследство.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00
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