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Эксперты назвали 13 лучших летних песен

Музыкальное издание, именуемое The Fader, обнародовало ТОП самых лучших композиций лета.

Эксперты назвали 13 лучших летних песен


Эксперты назвали тринадцать летних песен, отличающиеся своею оригинальность. Лидером оказалась композиция «Summer Nights» из мюзикла 1978 года «Бриолин» режиссёра Рэндела Клайзера. В пятерку лучших треков внесли песню группы Bananarama «!Cruel Summer», зажигательную «Summertime Sadness» исполнительницы песен Ланы Дель Рей, энергичную композицию «Soak Up The Sun» певицы Шерил Кроу и трек «Summer Nights» рэп-исполнителя Lil Rob.



Эксперты выделили композиции группы Len Steal «My Sunshine» и песню «Teenage Dream» Кэти Перри. В данный рейтинг также попали рэп-композиции «Sunshine» Lil' Flip, «It Was A Good Day» Ice Cube, «Corona And Lime» Шуэйз. Эксперты отметили и трек «Tonite» ди-джея DJ Quik.
 
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Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:50
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