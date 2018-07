Эксперты назвали 13 лучших летних песен

Эксперты назвали тринадцать летних песен, отличающиеся своею оригинальность. Лидером оказалась композиция «Summer Nights» из мюзикла 1978 года «Бриолин» режиссёра Рэндела Клайзера. В пятерку лучших треков внесли песню группы Bananarama «!Cruel Summer», зажигательную «Summertime Sadness» исполнительницы песен Ланы Дель Рей, энергичную композицию «Soak Up The Sun» певицы Шерил Кроу и трек «Summer Nights» рэп-исполнителя Lil Rob.Эксперты выделили композиции группы Len Steal «My Sunshine» и песню «Teenage Dream» Кэти Перри. В данный рейтинг также попали рэп-композиции «Sunshine» Lil' Flip, «It Was A Good Day» Ice Cube, «Corona And Lime» Шуэйз. Эксперты отметили и трек «Tonite» ди-джея DJ Quik.