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Потеря клеточных ресниц приводит к меланоме

Научными работниками сделано новое открытие в сфере борьбы с онкологическими болезнями. Эксперты выяснили, что количество клеточных ресниц развивает опухоль, приводя к меланоме.

Потеря клеточных ресниц приводит к меланоме


Хотя наблюдается прогресс в медицине, появилась эффективная терапия, избавить всех пациентов в полной мере от болезней не удаётся. Не редкими являются случаи рецидива заболевания, хотя наблюдалось успешное лечение. При этом учёные продвинулись в решении этой задачи. Профессором Лукаса Зоммера инициирована научная программа, касающаяся поиска связи между меланомой, а также клеточными ресницами. В рамках опытов на грызунах исследователи сосредоточили внимание на белке EZH2, при этом открылись явные закономерности. При больших потерях клеткой ресниц, выше становятся риски развития опухоли непосредственно под действием канцерогенов.

На сегодняшний день опыты продолжаются. За счёт новых знаний появится возможность разработки новых опухолевых терапий, которые основаны на контроле количества ресниц клеток.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:44
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