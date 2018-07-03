Ракишев усилился акционерами Petropavlovsk

За судьбой данной промышленной компании в Лондоне следят особенно пристально. И это не удивительно, ведь ее основателем является известный на британском фондовом рынке Питер Хамбро, ну а бывший посол Соединенного Королевства в России сэр Родерик Лайн входил в совет директоров. Не удивительно, что факт ухода в отставку правления по результатам голосования акционеров, о котором стало известно 29 июня 2018 года, стал столь заметным для СМИ. Ну а главный акционер в лице казахстанца Кенеса Ракишева мгновенно стал настоящей звездой британской деловой прессы.В ходе интервью «Интерфаксу» сам Ракишев отметил то, что причиной отстранения совета директоров послужило отсутствие конструктивного диалога, и «снобизм» последних. Владеющий 22,5% акций Petropavlovsk Ракишев и другие акционеры в ходе своей ежегодной встречи с полным правом могли поднять вопрос о целесообразности дальнейшей работы правления в его нынешнем виде. И они этим правом воспользовались.Видимо в совете директоров не учли такого развития событий, либо собирались переиграть акционеров, но им это не удалось. Почти не удалось, так как перед самой встречей акционеров, когда времени на изменения уже не оставалось, из состава правления был выведен представляющий холдинг Fincraft Holdings Бектас Мукажанов. Таким образом, казахстанский бизнесмен вынужден был временно остаться без своего представителя в компании, что однако не помешало ему одержать победу.Коллектив золотодобывающей компании, который уже давно писал письма о необходимости смены правления, обрадован такими действиями акционеров. Работники верят, что новые акционеры вместе с новым правлением помогут Petropavlovsk преодолеть «пробку» в которой они вынуждены находится со времен прошлого экономического кризиса. Стоит также отметить то, что Кенесу Ракишеву удалось сделать то, что не смог сделать знаток по слияниям и поглощениям Виктор Вексельберг. Ранее последний вышел из данного актива, так как устал бороться с «ветряными мельницами» в лице совета директоров.Сам Ракишев также озвучил примерный план выхода из Кризиса Petropavlovsk. Для этого в ближайшее время компания может провести усиление за счет сделок по слиянию и поглощению, а также привлечь средства инвесторов из стран Персидского залива.Помимо инвестиций в реальный сектор экономики казахстанский предприниматель известен своим интересом к IT-стартапам. Стоит вспомнить хотя бы ICO, проведенное в декабре прошлого года швейцарской компанией Sirin Labs, председателем совета директоров которой является Кенес Ракишев. Тогда удалось привлечь 157 миллионов долларов, что позволило данному первичному размещению токенов войти в пятерку крупнейших в году.Собранные средства являются инвестицией в производства первого в мире криптосмартфона FINNEY, который должен быть продемонстрирован публике уже в текущем году. По мнению некоторых, данное устройство способно в немалой степени повлиять на всю сферу блокчейн-технологий.Известен Ракишев и как опытный переговорщик, умеющий находить общий язык с ведущими российскими бизнесменами. Именно ему удалось поставить на баланс ряда компаний более 1 миллиарда долларов активов, ранее вывезенных находящемся в розыске экс-главой БТА-Банка Мухтаром Аблязовым. При этом существуют судебные перспективы на возврат активов еще на 3,5 миллиарда.Подконтрольные Ракишеву структуры взялись за достройку самых проблемных московских долгостроев, которые долгие годы лежали тяжким грузом на плечах местной администрации и судов. В частности можно отметить площадку под подземный торговый центр на Павелецкой площади, а также коммерческую и жилую недвижимости в районе Поклонной горы.