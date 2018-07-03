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Надя Дорофеева показала часть своей интимной татуировки

Солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева продемонстрировала фолловерам свои интимные тату.

Надя Дорофеева показала часть своей интимной татуировки


Двадцативосьмилетняя Надя Дорофеева, находясь на Бали, предстала перед объективом камеры в красно-белом купальнике. Видимо именно там певица сделала свои новые нательные рисунки. Впрочем, татуировки достаточно небольшого размера, при этом ее купальник вполне имеет скромный вид. Тату Надя сделала в интимном месте и на руках. В посте к снимку артистка сообщила, что сейчас она счастливая, но уставшая. На данном фото знаменитость запечатлена стоя в бассейне.

Надя Дорофеева показала часть своей интимной татуировки


Многим фанатам показалось, что Дорофеева немного поправилась и практически утратила свою идеальную талию. Другие же полагают, что тату придали певице больше шарма. Дорофеева пока не сообщила своим поклонникам, когда вернётся домой с Бали и продолжит свое творчество. Публикация в течение суток собрала около 245 тысяч лайков и свыше 500 комментариев.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:30
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