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Ученые после расшифровки структуры молекулы научились блокировать запах человеческого пота

Британские ученые после расшифровки структуры молекулы научились блокировать запах человеческого пота. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Белки в этом элементе помогают бактериям распознать и поглотить соединения, выделяющиеся из тела. После нарушения процесса можно блокировать неприятный запах. Открытие поможет производителям создать новые дезодоранты, потому что нынешние аналоги убивают много полезных микроорганизмов.

Ученые после расшифровки структуры молекулы научились блокировать запах человеческого пота


Кожа в области подмышек является для них идеальной средой, а пот попадает на ее поверхность благодаря выделениям желез. Большое количество питательных веществ благотворно отражается на жизни бактерий, но только некоторые виды стали виновниками неприятного аромата.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:20
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