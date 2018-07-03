Ученые после расшифровки структуры молекулы научились блокировать запах человеческого пота

Белки в этом элементе помогают бактериям распознать и поглотить соединения, выделяющиеся из тела. После нарушения процесса можно блокировать неприятный запах. Открытие поможет производителям создать новые дезодоранты, потому что нынешние аналоги убивают много полезных микроорганизмов.Кожа в области подмышек является для них идеальной средой, а пот попадает на ее поверхность благодаря выделениям желез. Большое количество питательных веществ благотворно отражается на жизни бактерий, но только некоторые виды стали виновниками неприятного аромата.