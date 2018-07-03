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Новый Volkswagen Beetle превратится в четырехдверный современный электрокар

Volkswagen Beetle следующей генерации возможно станет четырехдверным электрокаром. Клаус Бишофф, являющийся главным дизайнером Volkswagen, сделаны были первые скетчи новой версии Beetle.

Новый Volkswagen Beetle превратится в четырехдверный современный электрокар


Транспортное средство нарисовали в духе современных электрокаров линейки I.D. В ближайшие несколько лет решат, появится ли авто после того, как с конвейера станут сходить версии нового электрического семейства. При одобрении версии Volkswagen Beetle непосредственно в формате современного электрокара, её спроектируют в рамках модульной платформы MEB, создававшейся специально под «зеленые» версии. Это шасси позволит «Жука» сделать более просторным в салоне, сохранить классический его облик, оснастить его задним либо полным приводом.

Авто линейки I.D. на конвейер пойдут в 2020 году. При этом изначально будут продавать компактный хэтчбек. Далее в продажу пустят паркетник, минивэн, флагманский седан. Модельный ряд современных электрокаров Volkswagen к 2025 году может насчитывать свыше 20 авто.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:10
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