Новый Volkswagen Beetle превратится в четырехдверный современный электрокар

Транспортное средство нарисовали в духе современных электрокаров линейки I.D. В ближайшие несколько лет решат, появится ли авто после того, как с конвейера станут сходить версии нового электрического семейства. При одобрении версии Volkswagen Beetle непосредственно в формате современного электрокара, её спроектируют в рамках модульной платформы MEB, создававшейся специально под «зеленые» версии. Это шасси позволит «Жука» сделать более просторным в салоне, сохранить классический его облик, оснастить его задним либо полным приводом.Авто линейки I.D. на конвейер пойдут в 2020 году. При этом изначально будут продавать компактный хэтчбек. Далее в продажу пустят паркетник, минивэн, флагманский седан. Модельный ряд современных электрокаров Volkswagen к 2025 году может насчитывать свыше 20 авто.