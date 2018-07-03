Жительница Екатеринбурга рассказала о предложение секса со стороны 32 мексиканских болельщиков на ЧМ

Девушка испытала настоящий шок, когда заметила, что ее внимания добиваются иностранцы, среди которых не было видно русских имен. Также она сразу призналась, что они отличаются от местных мужчин своей красотой и позитивным настроением. Молодой особе понравилось честное и открытое отношение парней во время таких предложений, чего нельзя сказать о соотечественниках.Кроме того, гости общительны и любят заниматься сексом. Кроме мексиканцев эта особа получала аналогичные сообщения от американцев и шведов. Она не стала встречаться с мужчинами, ссылаясь на работу, но такие нюансы заставили горожанку иначе относиться к местным парням.