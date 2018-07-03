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Жительница Екатеринбурга рассказала о предложение секса со стороны 32 мексиканских болельщиков на ЧМ

Жительница Екатеринбурга рассказала журналистам о предложение секса со стороны 32 мексиканских болельщиков на ЧМ. Она познакомилась с гостями в Tinder, когда в городе проходил матч Мексика - Швеция.

Девушка испытала настоящий шок, когда заметила, что ее внимания добиваются иностранцы, среди которых не было видно русских имен. Также она сразу призналась, что они отличаются от местных мужчин своей красотой и позитивным настроением. Молодой особе понравилось честное и открытое отношение парней во время таких предложений, чего нельзя сказать о соотечественниках.

Жительница Екатеринбурга рассказала о предложение секса со стороны 32 мексиканских болельщиков на ЧМ


Кроме того, гости общительны и любят заниматься сексом. Кроме мексиканцев эта особа получала аналогичные сообщения от американцев и шведов. Она не стала встречаться с мужчинами, ссылаясь на работу, но такие нюансы заставили горожанку иначе относиться к местным парням.
 
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Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:50
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