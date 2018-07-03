Супермодель Кейт Мосс снялась в «жаркой» фотосессии на пляже

В своей новой фотосессии супер модель Кейт Мосс в свои 40 с «хвостиком» выглядит великолепно. Звезда выложила в сеть фотографию, где она позирует на берегу океана, лёжа в воде в модном платье с глубоким вырезом в зоне декольте. Данную сессию Кейт Мосс делала для новой компании Saint Laurent.Отмечается, что платье, в котором позирует супер модель, было разработано известным дизайнером Энтони Вацкарелло. Поклонникам Кейт Мосс безусловно понравились впечатляющие снимки с участием модели. Также они оценили прекрасную фигуру Кейт, которой годы не подвластны.