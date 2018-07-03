АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпоха палеолита стала трамплином для развития технологий человечества
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Супермодель Кейт Мосс снялась в «жаркой» фотосессии на пляже

Известная супер модель Кейт Мосс решила доказать своим молодым коллегам, что у неё потрясающая фигура и она способна ещё на то, чтобы удивлять. Накануне модель на пляже устроила жаркую фотосессию, вызвав у фанатов полный восторг.

Супермодель Кейт Мосс снялась в «жаркой» фотосессии на пляже


В своей новой фотосессии супер модель Кейт Мосс в свои 40 с «хвостиком» выглядит великолепно. Звезда выложила в сеть фотографию, где она позирует на берегу океана, лёжа в воде в модном платье с глубоким вырезом в зоне декольте. Данную сессию Кейт Мосс делала для новой компании Saint Laurent.

Отмечается, что платье, в котором позирует супер модель, было разработано известным дизайнером Энтони Вацкарелло. Поклонникам Кейт Мосс безусловно понравились впечатляющие снимки с участием модели. Также они оценили прекрасную фигуру Кейт, которой годы не подвластны.

Супермодель Кейт Мосс снялась в «жаркой» фотосессии на пляже
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В 5000 году жители планеты будут жить под водой
Ученые обнаружили связи между аутоиммунными
Кэтрин Зета-Джонс в новом телешоу выглядит моложе
В Португалии ночной охранник был шокирован видом
Ученые: Ритуалы и сотрудничество являются
Ирина Аманти возмущена провокациями бывшей
Эксперты назвали 13 лучших летних песен
У Курбана Омарова "уши сворачиваются в трубочку"
Модель Светлана Бондарчук продемонстрировала
Надя Дорофеева показала часть своей интимной
Начинается новое шоу – «Бородина против Бузовой»
Ученые после расшифровки структуры молекулы
Новый Volkswagen Beetle превратится в
Супермодель Кейт Мосс снялась в «жаркой»
Жительница Екатеринбурга рассказала о предложение
Беременная Анна Хилькевич рассказала поклонникам
Хот-хэтч версии Honda Civic Type R установил
Украинцы были возмущены выступлением певицы
Российские ученые испытали препарат для введения
Средний возраст владельцев версии Hyundai Solaris
Анастасия Волочкова вернулась к пропавшему
Меган Фокс во время визита в Турцию поразила
Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг
Подсчитана продолжительность жизни на пенсии
Полина Гагарина восхитила поклонников исполнением
Семен Фролов сделал мерзкую пародию на Ольгу
Актриса Татьяна Арнтгольц сменила образ
Мария Шукшина обнародовала ДНК-тест
Ученые: Проглоченная зубная паста кроме изжоги
Ученые раскрыли секрет, как коалы справляются с
Просмотреть все новости