Супермодель Кейт Мосс снялась в «жаркой» фотосессии на пляже
Известная супер модель Кейт Мосс решила доказать своим молодым коллегам, что у неё потрясающая фигура и она способна ещё на то, чтобы удивлять. Накануне модель на пляже устроила жаркую фотосессию, вызвав у фанатов полный восторг.
В своей новой фотосессии супер модель Кейт Мосс в свои 40 с «хвостиком» выглядит великолепно. Звезда выложила в сеть фотографию, где она позирует на берегу океана, лёжа в воде в модном платье с глубоким вырезом в зоне декольте. Данную сессию Кейт Мосс делала для новой компании Saint Laurent.
Отмечается, что платье, в котором позирует супер модель, было разработано известным дизайнером Энтони Вацкарелло. Поклонникам Кейт Мосс безусловно понравились впечатляющие снимки с участием модели. Также они оценили прекрасную фигуру Кейт, которой годы не подвластны.