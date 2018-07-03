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Беременная Анна Хилькевич рассказала поклонникам о новой квартире в Москве

Поклонники актрисы заметили в Instagram новое сообщение. Беременная Анна Хилькевич рассказала им о новой квартире в Москве, которая имеет три комнаты.

Звезда уже переехала сюда вместе с семьей, отметив, что не стала выбирать определенный цвет для детской, учитывая пол будущего ребенка. Она предпочла сделать ремонт в нейтральной гамме, а также весь дизайн сделан в экостиле. Перед такими событиями Анна Хилькевич признавалась подписчикам, что сильно поправилась.

Беременная Анна Хилькевич рассказала поклонникам о новой квартире в Москве


Знаменитость переживает, что не сможет быстро вернуть былую стройность после родов. Пользователи сетей поздравили артистку с замечательным событием в ее жизни, пожелав хорошего настроения и семейного счастья.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:40
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