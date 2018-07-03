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Хот-хэтч версии Honda Civic Type R установил рекорд Сильверстоуна

«Горячий» хэтчбек Honda Civic Type R смог за рекордное время проехать среди переднеприводных серийных версий британский трек Сильверстоун. Для этого японскому авто потребовалось 2 мин 31,32 сек.

Хот-хэтч версии Honda Civic Type R установил рекорд Сильверстоуна


Хот-хэтчем управлял Мэтт Нил, побеждавший три раза в рамках британского кузовного чемпионата BTCC. Гонщик отмечает, что ему понравилось, что авто Honda Civic Type R на поворотах ведёт себя стабильно на высоких скоростях. Добиться это удалось благодаря модернизации подвески, а также аэродинамического обвеса модели. Авто раньше в Бельгии установило рекорд в рамках трассы Спа-Франкоршам. Хэтчбек за 2 мин 53,72 сек преодолел круг. Модель стала также лидером среди версий с передним приводом рекордсменом во Франции в рамках трека Маньи-Кур, а также легендарной «Северной петле» Нюрбургринга. Последнюю трассу авто преодолело за 7 мин 43,8 сек.

«Заряженная» версия Honda Civic Type R в движение приводится турбированным 4-цилиндровым двухлитровым двигателем на 320 л.с. С мотором в тандеме 6-скоростная «механика». Первую сотню хэтчбек набирает за 5,7 с. Предельную скорость авто развивает до 272 км/ч.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
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