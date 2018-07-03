Сергей Лазарев был втянут в гей-скандал из-за фото с ребенком

Сергей Лазарев сделал фотографию со своим сыном Никитой на футбольном матче между Россией и Испанией. Однако подписчики певца на этот снимок отреагировали совершенно непредсказуемо. Пользователи начали выяснять, кто мать мальчика и существует ли она вообще. Также подписчики в комментариях говорили о том, что в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией вырастают дети-уроды. Некоторые пользователи писали, что у мальчика в будущем может не сложиться нормальная семья.Создаётся впечатление, что бестактными выпадами пользователи сети хотели вывести певца из себя, спровоцировав его на скандал. Однако Сергей Лазарев на оскорбительные замечания не поддался и смог промолчать.За певца вступился его друг Дмитрий Кузнецов, который посоветовал всем недоброжелателям следить за своими семьями вмето того, чтобы лезть в личную жизнь других людей.