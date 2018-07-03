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Сергей Лазарев был втянут в гей-скандал из-за фото с ребенком

На своей странице в социальной сети Сергей Лазарев выложил фотографию, на которой он изображён с маленьким мальчиком. Из-за этого вокруг певца разыгрался настоящий гей-скандал.

Сергей Лазарев был втянут в гей-скандал из-за фото с ребенком


Сергей Лазарев сделал фотографию со своим сыном Никитой на футбольном матче между Россией и Испанией. Однако подписчики певца на этот снимок отреагировали совершенно непредсказуемо. Пользователи начали выяснять, кто мать мальчика и существует ли она вообще. Также подписчики в комментариях говорили о том, что в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией вырастают дети-уроды. Некоторые пользователи писали, что у мальчика в будущем может не сложиться нормальная семья.

Создаётся впечатление, что бестактными выпадами пользователи сети хотели вывести певца из себя, спровоцировав его на скандал. Однако Сергей Лазарев на оскорбительные замечания не поддался и смог промолчать.

За певца вступился его друг Дмитрий Кузнецов, который посоветовал всем недоброжелателям следить за своими семьями вмето того, чтобы лезть в личную жизнь других людей.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:36
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