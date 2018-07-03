Украинцы были возмущены выступлением певицы Земфиры с российским флагом в Минске

Публикация от katya_novik88 (@katya_novik88) 1 Июл 2018 в 1:58 PDT

Она не смогла увидеть матч из-за предстоящего концерта, так что решила поддержать страну таким образом. В сетях было опубликовано много фото исполнительницы, после чего возмущенные недоброжелатели стали писать гневные комментарии, отметив, что все композиции знаменитости были неудачными. Также украинские патриоты были недовольны поздравлением певицы Земфиры, напомнив ей, что она находится на территории Беларуси.Однако местные поклонники артистки поддержали ее бурными аплодисментами. Они тоже были рады услышать новости о победе россиян и тепло принимали ее в своем городе.