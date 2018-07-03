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Украинцы были возмущены выступлением певицы Земфиры с российским флагом в Минске

Украинцы были возмущены выступлением певицы Земфиры с российским флагом в Минске. Звезда вышла вместе с ним на сцену, узнав о победе отечественных футболистов на ЧМ.

Она не смогла увидеть матч из-за предстоящего концерта, так что решила поддержать страну таким образом. В сетях было опубликовано много фото исполнительницы, после чего возмущенные недоброжелатели стали писать гневные комментарии, отметив, что все композиции знаменитости были неудачными. Также украинские патриоты были недовольны поздравлением певицы Земфиры, напомнив ей, что она находится на территории Беларуси.

Украинцы были возмущены выступлением певицы Земфиры с российским флагом в Минске


Однако местные поклонники артистки поддержали ее бурными аплодисментами. Они тоже были рады услышать новости о победе россиян и тепло принимали ее в своем городе.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:20
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