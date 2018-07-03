Средний возраст владельцев версии Hyundai Solaris составляет 35 лет

В РФ в качестве самой «молодежной» версии признан Solaris. В России чаще всего её покупают автолюбители в возрасте 35 лет. Такой же результат выявили у версии Elantra. Седан Sonata на территории РФ покупают чаще всего 36-летние клиенты. В России более взрослые автомобилисты предпочитают кроссоверы Hyundai. Средний возраст любителей в России составляет 40 лет. В случае паркетников Tucson, а также Santa Fe данный показатель составляет примерно 41 год. Авто марки Hyundai в РФ чаще всего покупают автолюбители возрастом 37 лет.Аналогичное исследование раньше затронуло версии американской марки Ford. В РФ самой «молодежной» моделью автобренда признана Fiesta. Любители этой модели имеют средний возраст в 34 года. Версия Focus имеет результат в 35 лет. Чаще всего Mondeo приобретают 36-летние россияне. 39-летних покупателей привлекает кроссовер Explorer. Паркетник Kuga является популярным у 40-летних автомобилистов.