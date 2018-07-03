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Анастасия Волочкова вернулась к пропавшему возлюбленному

Анастасия Волочкова не скрывает своего счастья. Балерина в рамках Instagram поздравила своего возлюбленного с днём рождения.

Анастасия Волочкова вернулась к пропавшему возлюбленному


В Instagram Анастасии Волочковой появилось несколько публикаций, посвящённых звукорежиссёру Михаилу Борисовскому. На новой фотографии танцовщица запечатлена в объятьях любимого мужчины, с которым знаменитость праздновала его именины. Также поклонники балерины увидели, как она дарит Борисовскому букет цветов, заявляя, что искала его 100 лет, а найдя, безмерно счастлива. В постах посвящённых Михаилу, Волочкова оставила хештеги #счастье и #любовь.

Анастасия Волочкова вернулась к пропавшему возлюбленному


Анастасия не постеснялась заявить о том, что она рада возращению пропавшего возлюбленного. Снимок со дня рождения Борисовского за восемь часов собрал около 4 тысяч лайков.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:50
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