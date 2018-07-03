Меган Фокс во время визита в Турцию поразила идеальной фигурой

Тридцатидвухлетняя Меган Фокс посетила Чанаккале. В этом турецком городе проходят съемки документального сериала с участием знаменитости под названием «Мистерии и мифы». Для нового проекта модель изучила величайшие загадки времени, а также историю о троянской войне. Меган сказала, что во время съемок она почувствовала себя искателем.Поклонники также поражены внешностью Меган, которая восхитила пользователей своей прекрасной фигурой.