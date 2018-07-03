АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпоха палеолита стала трамплином для развития технологий человечества
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Меган Фокс во время визита в Турцию поразила идеальной фигурой

Американская актриса Меган Фокс во время своего визита в Турцию поразила фанатов своей идеальной фигурой. Интернет-пользователи заявили, что внешности бывшей фотомодели могут позавидовать даже молодые девушки.

Меган Фокс во время визита в Турцию поразила идеальной фигурой


Тридцатидвухлетняя Меган Фокс посетила Чанаккале. В этом турецком городе проходят съемки документального сериала с участием знаменитости под названием «Мистерии и мифы». Для нового проекта модель изучила величайшие загадки времени, а также историю о троянской войне. Меган сказала, что во время съемок она почувствовала себя искателем.

Меган Фокс во время визита в Турцию поразила идеальной фигурой


Поклонники также поражены внешностью Меган, которая восхитила пользователей своей прекрасной фигурой.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беременная Анна Хилькевич рассказала поклонникам
Хот-хэтч версии Honda Civic Type R установил
Украинцы были возмущены выступлением певицы
Российские ученые испытали препарат для введения
Средний возраст владельцев версии Hyundai Solaris
Анастасия Волочкова вернулась к пропавшему
Меган Фокс во время визита в Турцию поразила
Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг
Подсчитана продолжительность жизни на пенсии
Полина Гагарина восхитила поклонников исполнением
Семен Фролов сделал мерзкую пародию на Ольгу
Актриса Татьяна Арнтгольц сменила образ
Мария Шукшина обнародовала ДНК-тест
Ученые: Проглоченная зубная паста кроме изжоги
Ученые раскрыли секрет, как коалы справляются с
В Дюссельдорфе сотрудник аэропорта ранил ножом
Пикап Mercedes-Benz X-Class тюнеры оснастили
Ученые определили свойства самого важного для
В Барнауле трое рабочих погибли на заводе, упав с
Виктория Боня удивила дряблым животом и странными
Поклонники раскритиковали видео солисток группы
Глюкоза в миниатюрном купальнике "взорвала" Сеть
Певица Пелагея из-за новой укладки стала похожей
Елена Темникова порадовала поклонников округлыми
Психологи поведали, что Instagram делает из звезд
Ученые: Христос называл коноплю священным
Наталья Водянова похвасталась плоским животом
Отдыхающие на курорте Мичигана были шокированы
Российские моряки с застрявшего в Японии корабля
Российские миллиардеры разбогатели с начала года
Просмотреть все новости