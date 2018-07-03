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Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг слухи о прекращении суда над Виталиной Цымбалюк-Романовской

Друг Армена Джигарханяна опубликовал сообщение в Facebook. Артур Согомонян опроверг слухи о прекращении суда над Виталиной Цымбалюк-Романовской, а также поблагодарил поклонников актера за поддержку.

Он отметил, что сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, а звезда находится в отличном настроении и занимается восстановлением здоровья. Армен Джигарханян даже не хочет слышать о своей бывшей избраннице, занимаясь подготовкой нового театрального сезона и болея за отечественную команду на ЧМ.

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг слухи о прекращении суда над Виталиной Цымбалюк-Романовской


Кроме того, информация прессы является ложной, потому что Виталина Цымбалюк-Романовская после ознакомления с делом будет отвечать за свое мошенничество перед судом. Бизнесмен надеется, что справедливость восторжествует и виновница понесет наказание. Элина Мазур называла Артура Согомоняна неравнодушным меценатом, считающего актера вторым отцом.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30
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