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Ученые: Проглоченная зубная паста кроме изжоги может вызвать тошноту и рвоту из-за своего состава

Ученые после исследования выяснили, что проглоченная зубная паста кроме изжоги может вызвать тошноту и рвоту из-за своего состава. Результаты работ опубликованы в профильных журналах.

В продукте есть перечная мята, вызывающая дискомфорт в желудке после попадания. Также некоторые производители продолжают добавлять сюда небольшое количество формальдегида, являющегося запрещенным веществом. Парафин тоже негативно воздействует на организм человека.

Ученые: Проглоченная зубная паста кроме изжоги может вызвать тошноту и рвоту из-за своего состава


Он становится виновником небольшого отравления, что также касается гликоля глицерина. Этот ингредиент тоже вызывает сильную рвоту, а сахарин провоцирует развитие кариеса.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00
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