Ученые: Проглоченная зубная паста кроме изжоги может вызвать тошноту и рвоту из-за своего состава
Ученые после исследования выяснили, что проглоченная зубная паста кроме изжоги может вызвать тошноту и рвоту из-за своего состава. Результаты работ опубликованы в профильных журналах.
В продукте есть перечная мята, вызывающая дискомфорт в желудке после попадания. Также некоторые производители продолжают добавлять сюда небольшое количество формальдегида, являющегося запрещенным веществом. Парафин тоже негативно воздействует на организм человека.
Он становится виновником небольшого отравления, что также касается гликоля глицерина. Этот ингредиент тоже вызывает сильную рвоту, а сахарин провоцирует развитие кариеса.