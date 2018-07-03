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Актриса Татьяна Арнтгольц сменила образ

Актриса Татьяна Арнтгольц сменила образ, благодаря актерскому опыту в комедии её жизнь изменилась. Теперь актриса ещё больше радует поклонников своим талантом и сексуальностью.

Актриса Татьяна Арнтгольц сменила образ


Татьяна Арнтгольц сыграла главную роль в сериале «Новый человек», в этом телефильме преобладает комедийный жанр, что для актрисы является новинкой. В результате Татьяна Арнтгольц решила сменить образ, она сделала стрижку под каре, поразив своих многочисленных поклонников. Подобные перевоплощения нужны были для съёмок, однако они остались и в реальной жизни актрисы.

Как и другие россияне, Татьяна Арнтгольц болела на Чемпионате мира по футболу за сборную России, после этого актриса сорвала голос, а совсем скоро состоится презентация нового сериала, на которой присутствие главной героини обязательно. Однако это не стало помехой для того, чтобы быть в центре внимания, получая поздравления от поклонников, которые не скрывают своего восхищения.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:10
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