Актриса Татьяна Арнтгольц сменила образ

Татьяна Арнтгольц сыграла главную роль в сериале «Новый человек», в этом телефильме преобладает комедийный жанр, что для актрисы является новинкой. В результате Татьяна Арнтгольц решила сменить образ, она сделала стрижку под каре, поразив своих многочисленных поклонников. Подобные перевоплощения нужны были для съёмок, однако они остались и в реальной жизни актрисы.Как и другие россияне, Татьяна Арнтгольц болела на Чемпионате мира по футболу за сборную России, после этого актриса сорвала голос, а совсем скоро состоится презентация нового сериала, на которой присутствие главной героини обязательно. Однако это не стало помехой для того, чтобы быть в центре внимания, получая поздравления от поклонников, которые не скрывают своего восхищения.