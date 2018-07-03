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Полина Гагарина восхитила поклонников исполнением зажигательного тверка

Певица вместе с семьей отдыхает на греческом курорте и опубликовала в Instagram новое видео. Полина Гагарина восхитила поклонников исполнением зажигательного тверка, после чего получила много комплиментов в свой адрес.

Звезда решила надеть розовое бикини, дополнив образ рваными шортами, а дальше стала ритмично двигаться под звуки музыки. Подписчики не могли оторвать глаз от стройной фигуры Полины Гагариной, зарядившей их своей позитивной энергией. Многие люди пожелали исполнительнице счастья и процветания, назвав ее самой красивой особой.

Полина Гагарина восхитила поклонников исполнением зажигательного тверка


Некоторые пользователи сетей были озабочены чрезмерным похудением артистки. Они просят кумира остановиться на достигнутом результате, но пока певица предпочитает не реагировать на такие сообщения.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:20
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