Полина Гагарина восхитила поклонников исполнением зажигательного тверка

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 1 Июл 2018 в 5:25 PDT

Звезда решила надеть розовое бикини, дополнив образ рваными шортами, а дальше стала ритмично двигаться под звуки музыки. Подписчики не могли оторвать глаз от стройной фигуры Полины Гагариной, зарядившей их своей позитивной энергией. Многие люди пожелали исполнительнице счастья и процветания, назвав ее самой красивой особой.Некоторые пользователи сетей были озабочены чрезмерным похудением артистки. Они просят кумира остановиться на достигнутом результате, но пока певица предпочитает не реагировать на такие сообщения.