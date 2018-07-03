Ученые определили свойства самого важного для иммунитета гена

Информация о проведенных исследованиях и полученные по ним результатам, опубликована специалистами в научном издании Journal of Biological Chemistry. Где указывается, что С6 составляет часть синтеза цитокинов, которые управляют иммунитетом. Исследователи установили, что обнаруженный ген занимается управлением деятельности цитокинов, при этом не дает иммунитету быть в неконтролируемом состоянии.Организм человека защищен благодаря цитокинам от многих болезней, основные из них представлены раком, ревматоидным артритом, сахарным диабетом. Как отметили ученые, открытый ген своим названием не связан с местоположением и не отражает свои функции. В данной ситуации экспертами предлагается, для всех желающих, придумать название для одного из ключевых генов в иммунной системе.