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Ученые определили свойства самого важного для иммунитета гена

Для управления иммунной системой и противостоянию вирусам, в организме используются способности древнего гена С6, который представлен сигнальными белками. Открытие важнейшего для иммунитета гена, названного - C6orf106 или С6, принадлежит австралийским ученым агентства CSIRO. Как определили специалисты, возраст гена 500 млн. лет и он играет основную и самую главную роль при появлении различных видов инфекций.

Информация о проведенных исследованиях и полученные по ним результатам, опубликована специалистами в научном издании Journal of Biological Chemistry. Где указывается, что С6 составляет часть синтеза цитокинов, которые управляют иммунитетом. Исследователи установили, что обнаруженный ген занимается управлением деятельности цитокинов, при этом не дает иммунитету быть в неконтролируемом состоянии.
Ученые определили свойства самого важного для иммунитета гена


Организм человека защищен благодаря цитокинам от многих болезней, основные из них представлены раком, ревматоидным артритом, сахарным диабетом. Как отметили ученые, открытый ген своим названием не связан с местоположением и не отражает свои функции. В данной ситуации экспертами предлагается, для всех желающих, придумать название для одного из ключевых генов в иммунной системе.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:30
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