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Поклонники раскритиковали видео солисток группы SEREBRO в бикини

Ролик с отдыха в Турции солисток SEREBRO появился в аккаунте Instagram группы, однако вместо восхищения вызвал шквал критики со стороны интернет-пользователей.

Поклонники раскритиковали видео солисток группы SEREBRO в бикини


В прошлый четверг солистки SEREBRO в рамках Instagram поделились с подписчиками радостной новостью, что наконец-то им удалось отдохнуть на территории Турции. Артистки поделились видеороликом с яхты, где они запечатлены в бикини. На видео изображено, как девушки под музыку прыгают в море. Позитивный и яркий ролик вызвал неожиданную реакцию фанатов. Многие поклонники отметили, что все певицы похожи «на гномиков», так как у них полные ноги. Пользователи предположили, что в реальности именно так выглядят «идеальные» фигуры артисток и посоветовали девушке «лучше следить за собой».

Поклонники раскритиковали видео солисток группы SEREBRO в бикини


Невзирая на волну критики, видеоролик позитивно оценили более 781 тысячи человек. Некоторые написали, что солистки группы SEREBRO «идеальны всегда».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:20
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