Поклонники раскритиковали видео солисток группы SEREBRO в бикини

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 28 Июн 2018 в 11:34 PDT

В прошлый четверг солистки SEREBRO в рамках Instagram поделились с подписчиками радостной новостью, что наконец-то им удалось отдохнуть на территории Турции. Артистки поделились видеороликом с яхты, где они запечатлены в бикини. На видео изображено, как девушки под музыку прыгают в море. Позитивный и яркий ролик вызвал неожиданную реакцию фанатов. Многие поклонники отметили, что все певицы похожи «на гномиков», так как у них полные ноги. Пользователи предположили, что в реальности именно так выглядят «идеальные» фигуры артисток и посоветовали девушке «лучше следить за собой».Невзирая на волну критики, видеоролик позитивно оценили более 781 тысячи человек. Некоторые написали, что солистки группы SEREBRO «идеальны всегда».