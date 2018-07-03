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Глюкоза в миниатюрном купальнике "взорвала" Сеть

Певица Глюкоза разместила в сториз откровенный видеоролик, из-за которого ей пользователи предложили сниматься в порно.

Глюкоза в миниатюрном купальнике "взорвала" Сеть


Глюкоза разместила в сториз несколько видео со съемок, где она запечатлена в миниатюрном купальнике на фоне горы песка. Наряд певицы оказался настолько откровенен, что оголял все - начиная от груди, вплоть до ягодиц и спины. Купальник вовсе не заметен, если артистка стоит в профиль. Некоторые даже предложили знаменитости сняться в кино для взрослых, так как актерский талант и идеальное тело Глюкозе не занимать, а это значит, что обожаемая аудитория ей обеспечена.

Глюкоза в миниатюрном купальнике "взорвала" Сеть


Некоторые фолловеры даже по-доброму завидуют внешности артистки, потому что для мамы двоих детей Наталья выглядит просто роскошно. Многие фанаты стали любопытствовать, чем именно питается звезда и каким образом поддерживает свою фигуру.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:10
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