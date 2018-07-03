Певица Пелагея из-за новой укладки стала похожей на Полину Гагарину

Раньше звезда всегда носила крупные локоны, но сейчас сменила их мелкими кудрями, заплетенными в косу, оставив свободными несколько прядей. Подписчики сразу вспомнили коллегу певицы Пелагеи, которая тоже любила такой стиль до похудения и экспериментов с внешним видом. Многие люди отметили, что сходство дополнил удачный макияж.Пользователи сетей сначала подумали, что видят архивное фото Полины Гагариной, но потом осознали свою ошибку. Они написали много позитивных сообщений в адрес артистки, которая также увеличила грудь и теперь предпочитает выбирать наряды с глубоким декольте.