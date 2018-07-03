Елена Темникова порадовала поклонников округлыми бедрами на фото в Instagram
Многие звезды летом отдыхают на морском побережье, так что певица тоже решила побаловать поклонников таким сюжетом. Елена Темникова порадовала поклонников округлыми бедрами на фото в Instagram, получив много лестных комплиментов в свой адрес.
В последнее время люди часто осуждали исполнительницу за чрезмерную худобу, переживая за ее здоровье, но сейчас они заметили, что их тревоги были напрасны. Елена Темникова позировала перед камерами в бикини, повернувшись лицом к морю, чтобы подписчики могли увидеть ее фигуру сзади.
Пользователи сетей сразу стали восхищаться упругими ягодицами и стройной талией артистки, отлично смотрящейся на таком фоне. Некоторые критики стали подшучивать над романтизмом знаменитости, хотя сама она не обращает внимания на выпады недоброжелателей.
В последнее время люди часто осуждали исполнительницу за чрезмерную худобу, переживая за ее здоровье, но сейчас они заметили, что их тревоги были напрасны. Елена Темникова позировала перед камерами в бикини, повернувшись лицом к морю, чтобы подписчики могли увидеть ее фигуру сзади.
Пользователи сетей сразу стали восхищаться упругими ягодицами и стройной талией артистки, отлично смотрящейся на таком фоне. Некоторые критики стали подшучивать над романтизмом знаменитости, хотя сама она не обращает внимания на выпады недоброжелателей.