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Елена Темникова порадовала поклонников округлыми бедрами на фото в Instagram

Многие звезды летом отдыхают на морском побережье, так что певица тоже решила побаловать поклонников таким сюжетом. Елена Темникова порадовала поклонников округлыми бедрами на фото в Instagram, получив много лестных комплиментов в свой адрес.

В последнее время люди часто осуждали исполнительницу за чрезмерную худобу, переживая за ее здоровье, но сейчас они заметили, что их тревоги были напрасны. Елена Темникова позировала перед камерами в бикини, повернувшись лицом к морю, чтобы подписчики могли увидеть ее фигуру сзади.

Елена Темникова порадовала поклонников округлыми бедрами на фото в Instagram


Пользователи сетей сразу стали восхищаться упругими ягодицами и стройной талией артистки, отлично смотрящейся на таком фоне. Некоторые критики стали подшучивать над романтизмом знаменитости, хотя сама она не обращает внимания на выпады недоброжелателей.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:50
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