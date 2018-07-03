В ЮАР женщина ожила в холодильнике морга
Через несколько часов после транспортировки тела женщины в холодильник морга было обнаружено, что она дышит. Сотрудники морга, доставая тело, погибшей, установили факт, что она ожила.
Имя пострадавшей в автокатастрофе в Йоханнесбурге не разглашается. Приехавшие на место аварии медики скорой помощи констатировали смерть по причине тяжелых травм головы и отправили тело в положенное место – морг. Воскресшую обнаружили совершенно случайно: фельдшер при заполнении журнала данных обратил внимание на труп женщины, которая вдруг начала дышать. По данному инциденту начато служебное расследование.
Тем временем по счастливой случайности оказавшаяся в живых женщина переведена в больницу на лечение. Ну что-ж, видимо жить она будет долго!
Имя пострадавшей в автокатастрофе в Йоханнесбурге не разглашается. Приехавшие на место аварии медики скорой помощи констатировали смерть по причине тяжелых травм головы и отправили тело в положенное место – морг. Воскресшую обнаружили совершенно случайно: фельдшер при заполнении журнала данных обратил внимание на труп женщины, которая вдруг начала дышать. По данному инциденту начато служебное расследование.
Тем временем по счастливой случайности оказавшаяся в живых женщина переведена в больницу на лечение. Ну что-ж, видимо жить она будет долго!
Происшествия
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 10:07