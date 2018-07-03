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В ЮАР женщина ожила в холодильнике морга

Через несколько часов после транспортировки тела женщины в холодильник морга было обнаружено, что она дышит. Сотрудники морга, доставая тело, погибшей, установили факт, что она ожила.

В ЮАР женщина ожила в холодильнике морга


Имя пострадавшей в автокатастрофе в Йоханнесбурге не разглашается. Приехавшие на место аварии медики скорой помощи констатировали смерть по причине тяжелых травм головы и отправили тело в положенное место – морг. Воскресшую обнаружили совершенно случайно: фельдшер при заполнении журнала данных обратил внимание на труп женщины, которая вдруг начала дышать. По данному инциденту начато служебное расследование.

Тем временем по счастливой случайности оказавшаяся в живых женщина переведена в больницу на лечение. Ну что-ж, видимо жить она будет долго!
 
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Происшествия
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 10:07
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