В ЮАР женщина ожила в холодильнике морга

Имя пострадавшей в автокатастрофе в Йоханнесбурге не разглашается. Приехавшие на место аварии медики скорой помощи констатировали смерть по причине тяжелых травм головы и отправили тело в положенное место – морг. Воскресшую обнаружили совершенно случайно: фельдшер при заполнении журнала данных обратил внимание на труп женщины, которая вдруг начала дышать. По данному инциденту начато служебное расследование.Тем временем по счастливой случайности оказавшаяся в живых женщина переведена в больницу на лечение. Ну что-ж, видимо жить она будет долго!