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Юлия Савичева назвала свою наследницу Анну главным стимулом для сохранения стройной фигуры

Певица опубликовала в Instagram сообщение, рассказав поклонникам о своих рецептах стройности. Юлия Савичева назвала свою наследницу Анну главным стимулом для сохранения фигуры.

Звезда придерживается диеты и занимается спортом, радуя подписчиков тонкой талией. Она отметила, что рождение малышки только увеличило активность, потому что приходится много двигаться после первых шагов девочки. Сейчас Юлия Савичева отдыхает и много времени уделяет дочке, у которой режутся зубки.

Юлия Савичева назвала свою наследницу Анну главным стимулом для сохранения стройной фигуры


Пользователи сетей позитивно отнеслись к такой информации, назвав детей лучшими тренерами фитнеса. Они посоветовали артистке не ограничивать себя в питании, потому что это не отразиться на ее внешнем виде. Многие мамы тоже стали рассказывать о поведении своих ребят, хотя некоторые лица остаются полными, несмотря на домашнюю нагрузку.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:57
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