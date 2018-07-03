Юлия Савичева назвала свою наследницу Анну главным стимулом для сохранения стройной фигуры

Звезда придерживается диеты и занимается спортом, радуя подписчиков тонкой талией. Она отметила, что рождение малышки только увеличило активность, потому что приходится много двигаться после первых шагов девочки. Сейчас Юлия Савичева отдыхает и много времени уделяет дочке, у которой режутся зубки.Пользователи сетей позитивно отнеслись к такой информации, назвав детей лучшими тренерами фитнеса. Они посоветовали артистке не ограничивать себя в питании, потому что это не отразиться на ее внешнем виде. Многие мамы тоже стали рассказывать о поведении своих ребят, хотя некоторые лица остаются полными, несмотря на домашнюю нагрузку.