Психологи поведали, что Instagram делает из звезд шоу-бизнеса психопатов

Звезды телешоу должны постоянно держать марку, показывая себя только с лучшей стороны. Они не могут скрыться от фанатов ни на минуту, что делает из телеведущих психопатов. Киноактеры в соцсети продолжают играть роль, и малейшая оплошность критикуется пользователями с неимоверной силой. Знаменитости не имеют права на малейшую ошибку, так как их сразу же упрекают поклонники и в большинстве случаев делают это в грубой форме.Психологи на данную тему обратили внимание после того, как умерла тридцатидвухлетняя Софи Градон - участница телешоу Love Island. Знакомые поведали, что девушка долго находилась в депрессии, а потом загадочным образом скончалась.