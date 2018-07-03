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Психологи поведали, что Instagram делает из звезд шоу-бизнеса психопатов

Психологи, изучив информацию о поступках знаменитостей и звезд шоу-биза, рекомендуют им не пользоваться соцсетью Instagram. Данная виртуальная платформа опасна для ведущих известных проектов, так как на них ложится большая ответственность.

Психологи поведали, что Instagram делает из звезд шоу-бизнеса психопатов


Звезды телешоу должны постоянно держать марку, показывая себя только с лучшей стороны. Они не могут скрыться от фанатов ни на минуту, что делает из телеведущих психопатов. Киноактеры в соцсети продолжают играть роль, и малейшая оплошность критикуется пользователями с неимоверной силой. Знаменитости не имеют права на малейшую ошибку, так как их сразу же упрекают поклонники и в большинстве случаев делают это в грубой форме.

Психологи поведали, что Instagram делает из звезд шоу-бизнеса психопатов


Психологи на данную тему обратили внимание после того, как умерла тридцатидвухлетняя Софи Градон - участница телешоу Love Island. Знакомые поведали, что девушка долго находилась в депрессии, а потом загадочным образом скончалась.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:40
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