Ксения Бородина сказала, что их с Курбаном любовь прошла проверку на прочность

«Когда у людей нет нормальной личной жизни, они начинают лезть в чужую и выиискивать изъяны. Иногда доходит до абсолютного абсурда. То Курбану пишут в личные сообщения, что видели меня на свидании с другим, то мне доносят «осведомленные», что муж веселится в ресторане в компании девушек. Самое смешное, что в этот момент он может лежать рядом с Теей наперевес. Мы уже давно перестали обращать внимание на домыслы и фантазии посторонних. Посмеемся над ними и забываем, потому что абсолютно друг другу доверяем», – делится ведущая со «СтарХитом».

«Курбан обожает футбол, к которому я, в принципе, не питаю особых чувств. Разве что в период чемпионата мира и других крупных турниров просыпается азарт – искренне хочется поддержать наших да и просто стать частью этого праздника спорта. По возможности вместе ходим на стадион, берем детей. Но и дома составляю Курбану компанию на диване, иногда даже в шутку болею за другую команду, если речь идет не об игре с участием сборной России. Супругу приходится сложнее: у меня в фаворитах сериалы, которые в выходной могу смотреть сутками, походы в торговые центры, где без его помощи не справлюсь, а еще часто хочется подобрать фэмили лук. Месть в виде поездки на квадроциклах принимаю», – рассказывает журналу «СтарХит» Бородина.

«Мы с девчонками знаем друг друга очень давно. Часами при встрече обсуждаем всякие женские штучки, например, процедуры для тела, наряды, распродажи в Европе, ну и общих знакомых, куда без этого. У мужа, когда слышит такое, буквально уши в трубочку сворачиваются. Поэтому он только рад, если выпадает возможность избавиться от нашего общества. Мне же приятно, что я ни капельки не волнуюсь, оставляя банду детишек с Курбаном. Он великолепный, заботливый отец и легко найдет интересное занятие и для Маруси, и для Теи, и для Омарчика», – говорит Ксения.

«Ну а дома люблю еще и масочками для лица побаловаться. Стараюсь это делать, пока любимого нет дома, чтобы несильно шокировать. Но он шутит, что блестки и разводы на моем лице придают образу особую пикантность. Как-то утром поинтересовалась, какой цвет больше подойдет – строгий черный или нежный розовый. Муж решил, что разговор о платьях. Потом полчаса смеялись, когда с его легкой руки я рассекала по дому в полотенцах и темной густой маске», - рассказывает девушка.

«К примеру, я выбираю плитку в ванную, он – паркет в гостиную, я – зеркала для спальни, он – шкафы, и так далее. Чтобы у всех глаз радовался. Ну а детки помогают определиться с мебелью для их комнат. Со строителями, слава богу, контактирует супруг, я бы не выдержала. По всем глобальным вопросам мы с мужем, естественно, советуемся и на удивление никогда не ссоримся, даже если вкусы не совпадают. Всегда находим компромисс», - подытожила разговор Ксения Бородина.

Девушка раскрыла секреты своего довольно удачного брака. Бородина откровенно поведала, почему доверяет супругу и чем занимается, когда Омаров увлечен своим хобби.Издание «СтарХит» 3 года назад и присутствовало на их шикарном бракосочетании, и помогало в организации. А наиболее важные события из жизни ведущая «ДОМа-2» уже по традиции доверяет лишь этому изданию.Порой у них кипят серьёзные страсти, но любовь всегда побеждает. И это понятно – ведь больше 10 лет Ксюша помогает строить отношения на телепроекте. Поэтому, она прекрасно знает, что такое любовь и отношения.Вообще-то слухи о разладе Курбана и Ксения появляются чуть ли не ежемесячно. Например, не так давно девушка долго не выкладывала снимки с мужем в Инстаграме, после чего все сделали вывод, что пара рассталась. Но они готовы отстаивать семью и отвечают на негативные комментарии. Сегодня и Курбан, и Ксения уже относятся к этому скептически и с юмором.Разумеется, они не исключение.2-3 года тому назад Ксения и ее самые близкие подруги в шутку назвали группу в WhatsApp - «Прачка». Именно там подруги обмениваются снимками, сплетнями, новостями и организовывают различные автопати.Кстати, она рассказывает, что поклонники сегодня следят за всеми изменениями во внешнем виде парочки.Усы, которые Когда-то отпускал Курбан, не обсудил в сети только ленивый. Да и Бородина постоянно экспериментирует со своей внешностью - пробует разные макияж, укладки, и не откажет в удовольствии позволить себе смелый вырез на платье.Они долго жили в особняке в Подмосковье, в это же время подыскивая жилье мечты. Однако в результате так привыкли к своему дому, что решили просто улучшить коттедж, провести перепланировку дома и обновить интерьеры в комнатах на свой вкус.– призналась ведущая Дома-2.