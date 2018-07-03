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Ученые: Христос называл коноплю священным растением

Американские специалисты после исследования записей в древних документах сделали новое открытие. Оказалось, что Христос называл коноплю священным растением.

По словам историка Дэвида Бьененстока Спаситель умел выращивать растение. Тогда оно пользовалось большой популярностью среди населения, использующего его для лечебных целей. Кроме того, он тоже учил своих последователей делать конопляное масло, чтобы потом исцелять пациентов.

Ученые: Христос называл коноплю священным растением


Этот продукт, получаемый из ненаркотической конопли, был природным снадобьем, а также использовался во время приготовления еды. Целители с помощью масла лечили раны и болезни ЖКТ, а также оно избавляет человека от запоров, укрепляет сердце и восстанавливает нервную систему.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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