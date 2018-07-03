Наталья Водянова похвасталась плоским животом

Наталья Водянова в своем микроблоге Instagram часто рассказывает фолловерам о событиях в своей жизни. На днях супермодель продемонстрировала, как отдыхает в Париже между двумя неделями мод. На фото мать пятерых детей изображена в окружении тропических растений лежа на траве. Для отдыха Наталья выбрала голубые плавки, вязаный разноцветный топ, который позволил ей похвастаться своим идеально плоским животом. Образ модель дополнила шляпкой и солнцезащитными очками.От нового снимка поклонники просто в восторге. Они отметили, что не перестают восхищаться стройной фигурой модели. Многие подписчицы попросили тридцатишестилетнюю Наталью Водянову раскрыть секрет идеальной фигуры. Фото за два дня собрало более 34 тысяч лайков и 172 комментария.