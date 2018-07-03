АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпоха палеолита стала трамплином для развития технологий человечества
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Наталья Водянова похвасталась плоским животом

Наталья Водянова накануне в Instagram-аккаунте обнародовала новую публикацию, которая восхитила поклонников звезды.

Наталья Водянова похвасталась плоским животом


Наталья Водянова в своем микроблоге Instagram часто рассказывает фолловерам о событиях в своей жизни. На днях супермодель продемонстрировала, как отдыхает в Париже между двумя неделями мод. На фото мать пятерых детей изображена в окружении тропических растений лежа на траве. Для отдыха Наталья выбрала голубые плавки, вязаный разноцветный топ, который позволил ей похвастаться своим идеально плоским животом. Образ модель дополнила шляпкой и солнцезащитными очками.

Наталья Водянова похвасталась плоским животом


От нового снимка поклонники просто в восторге. Они отметили, что не перестают восхищаться стройной фигурой модели. Многие подписчицы попросили тридцатишестилетнюю Наталью Водянову раскрыть секрет идеальной фигуры. Фото за два дня собрало более 34 тысяч лайков и 172 комментария.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психологи поведали, что Instagram делает из звезд
Ученые: Христос называл коноплю священным
Наталья Водянова похвасталась плоским животом
Отдыхающие на курорте Мичигана были шокированы
Российские моряки с застрявшего в Японии корабля
Российские миллиардеры разбогатели с начала года
Потеря клеточных ресниц приводит к меланоме
Одесситы осудили львовскую туристку за критику их
Натали Неведрова рассказала, как хотела бы
Сергей Лазарев был втянут в гей-скандал из-за
Жидкий азот применили для повышения пластичности
Певица-трансгендер шокировала фанатов глубоким
Квантовая физика отрицает существование загробной
Американец снял на видео гуляющую по небесам
Анна Седокова шокировала поклонников грудью
Ракишев усилился акционерами Petropavlovsk
"Беременность" американки оказалась
Жители Барнаула заметили над городом облако в
Британец запечатлел на камеру пожирающий все
В школах Великобритании запрещают юбки из-за прав
Плотоядный розовый туман во Флориде пожирает
Полтергейст с помощью носка на лобовом стекле
Инженеры внедрили в батарею для электрокара
Страстная брюнетка Канделаки удивила поклонников
Киноактриса Ия Нинидзе откровенно рассказала об
Власти СССР не финансировали военные исследования
Ученые: Скорость, гравитация и анабиоз возглавили
Джигурда оправдал россиянок за секс с
Ученые: Пришельцы перепрограммировали сознание
Настасья Самбурская поделилась эффектным снимком
Просмотреть все новости