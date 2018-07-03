АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпоха палеолита стала трамплином для развития технологий человечества
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Отдыхающие на курорте Мичигана были шокированы видом огромного облака с НЛО

Пользователи Facebook увидели фото, сделанные свидетельницей события на курорте Мичигана. Отдыхающие были шокированы видом огромного облака с НЛО, которое растворилось в воздухе после небольшой атаки на людей.

Оно внешне напоминало гигантскую волну, после чего уровень озерной воды отступил на 10-метровое расстояние. Кроме того, резко снизилась температура воздуха, а очевидцы сразу подумали, что пришельцы решили скрыться за природным чудом и забрать земные ресурсы.

Отдыхающие на курорте Мичигана были шокированы видом огромного облака с НЛО


Многие юзеры тоже не сомневались в присутствии НЛО, но ученые отметили, что люди увидели появление грозового воротника. Он возникает после остывания теплого воздуха, находящегося ниже точки росы, принимая угрожающие очертания. Также в нем не образуются торнадо, так что угрозы для жизни гостей не было.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психологи поведали, что Instagram делает из звезд
Ученые: Христос называл коноплю священным
Наталья Водянова похвасталась плоским животом
Отдыхающие на курорте Мичигана были шокированы
Российские моряки с застрявшего в Японии корабля
Российские миллиардеры разбогатели с начала года
Потеря клеточных ресниц приводит к меланоме
Одесситы осудили львовскую туристку за критику их
Натали Неведрова рассказала, как хотела бы
Сергей Лазарев был втянут в гей-скандал из-за
Жидкий азот применили для повышения пластичности
Певица-трансгендер шокировала фанатов глубоким
Квантовая физика отрицает существование загробной
Американец снял на видео гуляющую по небесам
Анна Седокова шокировала поклонников грудью
Ракишев усилился акционерами Petropavlovsk
"Беременность" американки оказалась
Жители Барнаула заметили над городом облако в
Британец запечатлел на камеру пожирающий все
В школах Великобритании запрещают юбки из-за прав
Плотоядный розовый туман во Флориде пожирает
Полтергейст с помощью носка на лобовом стекле
Инженеры внедрили в батарею для электрокара
Страстная брюнетка Канделаки удивила поклонников
Киноактриса Ия Нинидзе откровенно рассказала об
Власти СССР не финансировали военные исследования
Ученые: Скорость, гравитация и анабиоз возглавили
Джигурда оправдал россиянок за секс с
Ученые: Пришельцы перепрограммировали сознание
Настасья Самбурская поделилась эффектным снимком
Просмотреть все новости