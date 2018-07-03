Отдыхающие на курорте Мичигана были шокированы видом огромного облака с НЛО

Оно внешне напоминало гигантскую волну, после чего уровень озерной воды отступил на 10-метровое расстояние. Кроме того, резко снизилась температура воздуха, а очевидцы сразу подумали, что пришельцы решили скрыться за природным чудом и забрать земные ресурсы.Многие юзеры тоже не сомневались в присутствии НЛО, но ученые отметили, что люди увидели появление грозового воротника. Он возникает после остывания теплого воздуха, находящегося ниже точки росы, принимая угрожающие очертания. Также в нем не образуются торнадо, так что угрозы для жизни гостей не было.