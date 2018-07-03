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Российские моряки с застрявшего в Японии корабля вернулись домой

Как сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов, три российских моряка, застрявших на корабле в Японии, вернулись домой. Один из них направится на Сахалин, а два других – в приморский город Находка и Волгоград.


Российские моряки с застрявшего в Японии корабля вернулись домой


Инцидент произошел несколько месяцев назад, когда судовладелец судна Tredecim, плававшего под флагом Танзании, бросил корабль и экипаж без достаточного запаса еды, топлива. Кроме того, долг по зарплате морякам составляет 80 тыс. долларов. Три российских моряка и один украинец обратились в генеральное консульство Российской Федерации в Японии с просьбой о помощи.

Благодаря работе сотрудников российского консульства, отчаявшиеся моряки смогли вернуться домой. О судьбе украинского моряка не сообщается.
 
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Происшествия
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 14:00
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