Российские моряки с застрявшего в Японии корабля вернулись домой
Как сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов, три российских моряка, застрявших на корабле в Японии, вернулись домой. Один из них направится на Сахалин, а два других – в приморский город Находка и Волгоград.
Инцидент произошел несколько месяцев назад, когда судовладелец судна Tredecim, плававшего под флагом Танзании, бросил корабль и экипаж без достаточного запаса еды, топлива. Кроме того, долг по зарплате морякам составляет 80 тыс. долларов. Три российских моряка и один украинец обратились в генеральное консульство Российской Федерации в Японии с просьбой о помощи.
Благодаря работе сотрудников российского консульства, отчаявшиеся моряки смогли вернуться домой. О судьбе украинского моряка не сообщается.
Инцидент произошел несколько месяцев назад, когда судовладелец судна Tredecim, плававшего под флагом Танзании, бросил корабль и экипаж без достаточного запаса еды, топлива. Кроме того, долг по зарплате морякам составляет 80 тыс. долларов. Три российских моряка и один украинец обратились в генеральное консульство Российской Федерации в Японии с просьбой о помощи.
Благодаря работе сотрудников российского консульства, отчаявшиеся моряки смогли вернуться домой. О судьбе украинского моряка не сообщается.
Происшествия
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 14:00