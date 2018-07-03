Российские моряки с застрявшего в Японии корабля вернулись домой

Инцидент произошел несколько месяцев назад, когда судовладелец судна Tredecim, плававшего под флагом Танзании, бросил корабль и экипаж без достаточного запаса еды, топлива. Кроме того, долг по зарплате морякам составляет 80 тыс. долларов. Три российских моряка и один украинец обратились в генеральное консульство Российской Федерации в Японии с просьбой о помощи.Благодаря работе сотрудников российского консульства, отчаявшиеся моряки смогли вернуться домой. О судьбе украинского моряка не сообщается.