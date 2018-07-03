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Певица-трансгендер шокировала фанатов глубоким декольте

Исполнительница песен Зианджа, ранее популярна как Борис Апрель, приняла решение, изменив имидж, похвастаться новой прической и упругим бюстом в своем аккаунте Instagram.

Певица-трансгендер шокировала фанатов глубоким декольте


Певица-трансгендер Зианджа в рамках Instagram поделилась с фанатами жизнеутверждающим постом о том, что никогда не надо сдаваться, а продолжать двигаться к своим целям. Исполнительница песен, на Украине более известна как певец Борис Апрель, приняла решение сменить имидж. Артистка, сделав новую прическу - каре с челкой, поспешила похвастаться ею. На фото певица-трансгендер шокировала фанатов глубоким декольте и красивой упругой грудью.

Певица-трансгендер шокировала фанатов глубоким декольте


Подписчики позитивно оценили образ Зианджи, написав, что певица «красавица», а прическа ей очень даже идет. Также они выразили певице-трансгендеру слова поддержки, пожелав ей удачи в личной жизни и творческих начинаниях. Фанаты уверены, что Зианджа добьется своего.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:20
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