Российские миллиардеры разбогатели с начала года на $3,3 млрд

Расчеты производились, исходя из стоимости акций и отчетов всех компаний, в которых бизнесмены имеют свою долю. В рейтинг входят 500 самых богатых на планете людей.Что касается России, то первое место среди миллиардеров занимает Леонид Михельсон, глава российской газовой компании «Новатэк». У него $18,9 млрд (на $2,23 млрд больше, чем в конце прошлого года). Вторым в этом соревновании стал Алексей Мордашов – акционер «Северстали», а третьим – с капиталом в $18,5 млрд – владелец «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин.Также в десятке богатейших российских бизнесменов – Владимир Потанин (акционер «Норникеля»), Владимир Вексельберг (владелец группы компаний «Ренова»).Роман Абрамович с начала года увеличил свое состояние на $1.27 млрд, и теперь в его руках – $13,8 млрд