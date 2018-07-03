Российские миллиардеры разбогатели с начала года на $3,3 млрд
По данным индекса Bloomborg Billionaires Index, общее состояние 24 российских миллиардеров возросло с начала года: они разбогатели на $3,3 млрд. Об этом сообщило РИА «Новости».
Расчеты производились, исходя из стоимости акций и отчетов всех компаний, в которых бизнесмены имеют свою долю. В рейтинг входят 500 самых богатых на планете людей.
Что касается России, то первое место среди миллиардеров занимает Леонид Михельсон, глава российской газовой компании «Новатэк». У него $18,9 млрд (на $2,23 млрд больше, чем в конце прошлого года). Вторым в этом соревновании стал Алексей Мордашов – акционер «Северстали», а третьим – с капиталом в $18,5 млрд – владелец «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин.
Также в десятке богатейших российских бизнесменов – Владимир Потанин (акционер «Норникеля»), Владимир Вексельберг (владелец группы компаний «Ренова»).
Роман Абрамович с начала года увеличил свое состояние на $1.27 млрд, и теперь в его руках – $13,8 млрд
Расчеты производились, исходя из стоимости акций и отчетов всех компаний, в которых бизнесмены имеют свою долю. В рейтинг входят 500 самых богатых на планете людей.
Что касается России, то первое место среди миллиардеров занимает Леонид Михельсон, глава российской газовой компании «Новатэк». У него $18,9 млрд (на $2,23 млрд больше, чем в конце прошлого года). Вторым в этом соревновании стал Алексей Мордашов – акционер «Северстали», а третьим – с капиталом в $18,5 млрд – владелец «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин.
Также в десятке богатейших российских бизнесменов – Владимир Потанин (акционер «Норникеля»), Владимир Вексельберг (владелец группы компаний «Ренова»).
Роман Абрамович с начала года увеличил свое состояние на $1.27 млрд, и теперь в его руках – $13,8 млрд
Экономика / Главные новости
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 13:50