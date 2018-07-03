Одесситы осудили львовскую туристку за критику их города и русского языка

Гостья была шокирована, что одесситы не говорили на украинском языке, так как не сомневается, что они его знают, как и иностранные аналоги. Потом дама стала описывать неудобства старого общественного транспорта, затронув тему высокого проезда в маршрутках. Ее не впечатлила архитектура солнечного уголка юга на фоне грязных улиц и грабителей.Затем блогер раскритиковала дешевую одежду населения, обратив внимание на усталые лица людей. Пользователи сетей негативно отреагировали на такой пост, отметив, что никто не указывает хозяевам на недостатки их дома, если находится в гостях. Одесситы всегда радушно встречают путешественников, которые должны уважать традиции этого уголка страны.