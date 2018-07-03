Квантовая физика отрицает существование загробной жизни из-за отсутствия доказательств

Специалисты прекрасно знают о физических законах, что также относится к сознанию, являющемуся результатом взаимодействия атомов с электронами. Если иная жизнь существует, тогда информация в мозге умершего лица, должна быть зафиксирована в квантовом поле, имеющем свои частицы.Физик занимается вопросами, связанными с темной энергией, а также был сотрудником престижных учреждений страны. Он считает, что коллеги должны рассматривать научные факты, после чего можно будет затрагивать вопросы, касающиеся человеческой жизни.