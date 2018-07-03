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Анна Седокова шокировала поклонников грудью

Певица Анна Седокова решила разбавить скучную ленту на своей странице в Instagram, опубликовав снимок с соблазнительным декольте. Подписчики артистки отметил, что у неё это хорошо получилось.

Анна Седокова шокировала поклонников грудью


В жизни известной певицы в настоящее время сложный период, так как её муж не позволяет видеться с дочкой Моникой, которая живёт с папой в другой стране. Однако такие повороты судьбы Анну Седокову не выбили из колеи, она продолжает радоваться жизни, вести активный образ жизни и публиковать позитивные посты в социальной сети.

На этот раз певица шокировала своих подписчиков фотографией, на которой запечатлена только грудь, а точнее глубокое декольте в красном откровенном наряде, при этом на снимке практически не видно ни лица, ни других частей тела. В комментариях к данной фотографии возбуждённые поклонники написали: «Анна, в России сейчас все ложатся спать. И как теперь можно уснуть?».

Стоит отметить, что Анне Седоковой есть что показать, певица не стесняется своей фигуры, мотивируя девушек становиться лучше.

Анна Седокова шокировала поклонников грудью
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:50
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