Анна Седокова шокировала поклонников грудью

В жизни известной певицы в настоящее время сложный период, так как её муж не позволяет видеться с дочкой Моникой, которая живёт с папой в другой стране. Однако такие повороты судьбы Анну Седокову не выбили из колеи, она продолжает радоваться жизни, вести активный образ жизни и публиковать позитивные посты в социальной сети.На этот раз певица шокировала своих подписчиков фотографией, на которой запечатлена только грудь, а точнее глубокое декольте в красном откровенном наряде, при этом на снимке практически не видно ни лица, ни других частей тела. В комментариях к данной фотографии возбуждённые поклонники написали: «Анна, в России сейчас все ложатся спать. И как теперь можно уснуть?».Стоит отметить, что Анне Седоковой есть что показать, певица не стесняется своей фигуры, мотивируя девушек становиться лучше.