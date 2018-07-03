Жители Барнаула заметили над городом облако в форме НЛО

Объект появился на небе рядом с аэропортом, сразу привлекая к себе внимание любопытных горожан. Необычный внешний вид этого чуда природы и внушительные размеры навеяли им мысли о внеземных гостях, но эксперты поспешили успокоить людей.Такие облака возникают на гребнях воздушных волн, что также относится к слоям, а также неподвижно висят на месте, чтобы потом исчезнуть. Они внешне похожи на летающую тарелку или ядерный гриб, указывая на внезапное изменение погоды или выпадение осадков.