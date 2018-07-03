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Хейтеры обвиняют Ольгу Бузову в наведении порчи на Анастасию Костенко

Ростовская модель Анастасия Костенко вот уже совсем скоро станет мамочкой.

Все помнят, что мужем ее является бывший супруг звёздной Ольги Бузовой - Дмитрий Тарасов.

Хейтеры обвиняют Ольгу Бузову в наведении порчи на Анастасию Костенко

Правда вес девушки на 8 месяце беременности оказался ниже положенного. Пока одна часть поклонников Насти переживает за здоровье будущей матери, гадая, отчего же у неё недобор веса, другая часть уже обвиняет во всем певицу Бузову.

Хейтеры утверждают, что именно бывшая жена футболиста может быть причиной проблем Анастасии. Кто-то даже полагает, что знаменитость из "Дома-2" могла воспользоваться черной магией, дабы навредить бывшему супругу.

Хейтеры обвиняют Ольгу Бузову в наведении порчи на Анастасию Костенко

Более адекватно настроенные подписчики думают, что Костенко нужно больше отдыха и меньше бегать по рекламам и с мужем по тусовкам.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:29
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