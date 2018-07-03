"Беременность" американки оказалась двадцатикилограммовой опухолью
У 30-летней американки Кайлы Ран, которой в течение года приписывали беременность, сначала диагностировали, а затем удалили опухоль весом в двадцать килограммов.
Жительница штата Алабама давно страдает избыточным весом, но за последний год ее живот вырос до таких размеров, что все окружающие решили, что она вот-вот родит двойню. Обеспокоенная своим состоянием женщина обратилась за помощью к медикам. После обследования ей сделали гинекологическую операцию, в результате которой удалили муцинозную кисту – доброкачественную опухоль, которая, собственно, и создавала в теле Кайлы эффект беременности.
Гинекологи, оперировавшие американку, в частности, Грегори Джонс, заявили, что кисты таких размеров встречаются крайне редко, и что успели вовремя ее удалить, иначе неизвестно, чем бы закончилась такая «беременность» для самой пациентки.
Жительница штата Алабама давно страдает избыточным весом, но за последний год ее живот вырос до таких размеров, что все окружающие решили, что она вот-вот родит двойню. Обеспокоенная своим состоянием женщина обратилась за помощью к медикам. После обследования ей сделали гинекологическую операцию, в результате которой удалили муцинозную кисту – доброкачественную опухоль, которая, собственно, и создавала в теле Кайлы эффект беременности.
Гинекологи, оперировавшие американку, в частности, Грегори Джонс, заявили, что кисты таких размеров встречаются крайне редко, и что успели вовремя ее удалить, иначе неизвестно, чем бы закончилась такая «беременность» для самой пациентки.
Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 12:40