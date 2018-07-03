АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпоха палеолита стала трамплином для развития технологий человечества
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

"Беременность" американки оказалась двадцатикилограммовой опухолью

У 30-летней американки Кайлы Ран, которой в течение года приписывали беременность, сначала диагностировали, а затем удалили опухоль весом в двадцать килограммов.

"Беременность" американки оказалась двадцатикилограммовой опухолью


Жительница штата Алабама давно страдает избыточным весом, но за последний год ее живот вырос до таких размеров, что все окружающие решили, что она вот-вот родит двойню. Обеспокоенная своим состоянием женщина обратилась за помощью к медикам. После обследования ей сделали гинекологическую операцию, в результате которой удалили муцинозную кисту – доброкачественную опухоль, которая, собственно, и создавала в теле Кайлы эффект беременности.

Гинекологи, оперировавшие американку, в частности, Грегори Джонс, заявили, что кисты таких размеров встречаются крайне редко, и что успели вовремя ее удалить, иначе неизвестно, чем бы закончилась такая «беременность» для самой пациентки.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 12:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американец снял на видео гуляющую по небесам
Анна Седокова шокировала поклонников грудью
Ракишев усилился акционерами Petropavlovsk
"Беременность" американки оказалась
Жители Барнаула заметили над городом облако в
Британец запечатлел на камеру пожирающий все
В школах Великобритании запрещают юбки из-за прав
Плотоядный розовый туман во Флориде пожирает
Полтергейст с помощью носка на лобовом стекле
Инженеры внедрили в батарею для электрокара
Страстная брюнетка Канделаки удивила поклонников
Киноактриса Ия Нинидзе откровенно рассказала об
Власти СССР не финансировали военные исследования
Ученые: Скорость, гравитация и анабиоз возглавили
Джигурда оправдал россиянок за секс с
Ученые: Пришельцы перепрограммировали сознание
Настасья Самбурская поделилась эффектным снимком
Николай Басков показал на видео невероятные
Робот научился обучаться движению после
В ЮАР женщина ожила в холодильнике морга
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко вышла
Юлия Савичева назвала свою наследницу Анну
Ксения Бородина сказала, что их с Курбаном любовь
Синди Кроуфорд поделилась «честным селфи»
После исчезновения кислорода на Земле все живые
ЧМ-2018: Фантастический камбэк сборной Бельгии
Эпоха палеолита стала трамплином для развития
Компания Mitsubishi разрабатывает робота для
Космодром Байконур запретил сотрудникам
Хейтеры обвиняют Ольгу Бузову в наведении порчи
Просмотреть все новости