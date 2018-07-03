"Беременность" американки оказалась двадцатикилограммовой опухолью

Жительница штата Алабама давно страдает избыточным весом, но за последний год ее живот вырос до таких размеров, что все окружающие решили, что она вот-вот родит двойню. Обеспокоенная своим состоянием женщина обратилась за помощью к медикам. После обследования ей сделали гинекологическую операцию, в результате которой удалили муцинозную кисту – доброкачественную опухоль, которая, собственно, и создавала в теле Кайлы эффект беременности.Гинекологи, оперировавшие американку, в частности, Грегори Джонс, заявили, что кисты таких размеров встречаются крайне редко, и что успели вовремя ее удалить, иначе неизвестно, чем бы закончилась такая «беременность» для самой пациентки.