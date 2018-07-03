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Галкин показал, какую Пугачеву он любит больше всего

Максим Галкин продемонстрировал поклонникам, какую Аллу Пугачеву он любит больше всего. На естественном снимке без макияжа и фильтров Примадонну назвали копией дочери Кристины Орбакайте.

Галкин показал, какую Пугачеву он любит больше всего


На своей странице в Instagram Максим Галкин выложил фотографию своей супруги, которую подписал так: «Именно такую Пугачеву я люблю...». На фотографии Примадонна запечатлена абсолютно счастливой и естественной, такой её видят только близкие.

Юморист опубликовал снимок Аллы Пугачевой без всякой ретуши и фотошопа. При этом Галкин сознательно отказался от применения «гламурных фильтров». Данная фотография сделана без всяких ухищрений при помощи фотокамеры.

Снимок Максим Галкин подписал, отметив, что именно такую Пугачёву он видит ежедневно и пожелал своим подписчикам часто видеть рядом лицо любимого человека. Поклонники юмориста приятно удивились, увидев Примадонну без макияжа, которая выглядит удивительно молодо и свежо.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:15
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