Галкин показал, какую Пугачеву он любит больше всего
Максим Галкин продемонстрировал поклонникам, какую Аллу Пугачеву он любит больше всего. На естественном снимке без макияжа и фильтров Примадонну назвали копией дочери Кристины Орбакайте.
На своей странице в Instagram Максим Галкин выложил фотографию своей супруги, которую подписал так: «Именно такую Пугачеву я люблю...». На фотографии Примадонна запечатлена абсолютно счастливой и естественной, такой её видят только близкие.
Юморист опубликовал снимок Аллы Пугачевой без всякой ретуши и фотошопа. При этом Галкин сознательно отказался от применения «гламурных фильтров». Данная фотография сделана без всяких ухищрений при помощи фотокамеры.
Снимок Максим Галкин подписал, отметив, что именно такую Пугачёву он видит ежедневно и пожелал своим подписчикам часто видеть рядом лицо любимого человека. Поклонники юмориста приятно удивились, увидев Примадонну без макияжа, которая выглядит удивительно молодо и свежо.