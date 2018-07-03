Галкин показал, какую Пугачеву он любит больше всего

На своей странице в Instagram Максим Галкин выложил фотографию своей супруги, которую подписал так: «Именно такую Пугачеву я люблю...». На фотографии Примадонна запечатлена абсолютно счастливой и естественной, такой её видят только близкие.Юморист опубликовал снимок Аллы Пугачевой без всякой ретуши и фотошопа. При этом Галкин сознательно отказался от применения «гламурных фильтров». Данная фотография сделана без всяких ухищрений при помощи фотокамеры.Снимок Максим Галкин подписал, отметив, что именно такую Пугачёву он видит ежедневно и пожелал своим подписчикам часто видеть рядом лицо любимого человека. Поклонники юмориста приятно удивились, увидев Примадонну без макияжа, которая выглядит удивительно молодо и свежо.