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Британец запечатлел на камеру пожирающий все живое НЛО

Британец запечатлел на камеру пожирающий все живое НЛО. Он поспешил удалиться с места события, так как был уверен, что пришельцы ищут людей для проведения опытов.

Британец запечатлел на камеру пожирающий все живое НЛО


Объект появился вечером в Южном Йоркшире и сначала не привлек к себе внимание свидетеля события, посчитавшего его облаком странной формы. Однако через некоторое время НЛО стал двигаться по небу на большой скорости, после чего решил немного зависнуть над городом, чтобы осмотреть окрестности. Пришельцы еще раз посетили уголок страны ночью, но предпочли не показываться на глаза землянам.



После просмотра материалов британец не сомневался, что это был внеземной корабль, уничтожающий биологические виды на планете. Он переслал видео исследователям и опубликовал его в сетях. Пользователи отметили, что гуманоиды стали часто посещать Британию, преследуя свои цели.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20
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