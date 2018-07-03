В школах Великобритании запрещают юбки из-за прав трансгендеров

Первым учебным заведением, предписавшим всем ученикам носить брюки, стала школа в Льюисе (Восточный Сассекс). Не все дети и их родители остались довольны таким запретом. В городе Бьюри в школе Филипс родители пожаловались на дирекцию школы, которая, по их словам, даже не посоветовалась с родителями перед принятием такого решения.В некоторых школах ситуация настолько абсурдна, что при предписании носить нейтрально-гендерную школьную форму не исключается право мальчиков носить юбки. Вот и получается, что гендерное равенство не такое уж и равное.