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В школах Великобритании запрещают юбки из-за прав трансгендеров

Около 40 британских школ уже приняли решение, согласно которому ученикам запрещают носить юбки, чтобы не нарушать права трансгендеров.

В школах Великобритании запрещают юбки из-за прав трансгендеров


Первым учебным заведением, предписавшим всем ученикам носить брюки, стала школа в Льюисе (Восточный Сассекс). Не все дети и их родители остались довольны таким запретом. В городе Бьюри в школе Филипс родители пожаловались на дирекцию школы, которая, по их словам, даже не посоветовалась с родителями перед принятием такого решения.

В некоторых школах ситуация настолько абсурдна, что при предписании носить нейтрально-гендерную школьную форму не исключается право мальчиков носить юбки. Вот и получается, что гендерное равенство не такое уж и равное.
 
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Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 12:10
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