Полтергейст с помощью носка на лобовом стекле машины пытался связаться с перепуганной девушкой

Она каждый день видела необычное сообщение от незримого гостя, после чего пыталась разобраться в ситуации. Долгое время свидетельница события не получала желаемого результата, пока не обратила внимание на свой номерной знак. Там было написано имя домашнего эльфа, спасенного от злого хозяина Гарри Поттером.Это существо получило свободу после подаренного волшебником носка. Такие интересные выводы помогли девушке исправить ситуацию и избавиться от преследования загадочного шутника.