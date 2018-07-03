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Инженеры внедрили в батарею для электрокара возможность контролировать условия окружающей среды

Всем известно негативное влияние холодной погоды на состояние и работу батарей, которые установлены в конструкциях электромобилей. Инженеры штата Пенсильвания разработали прототип самонагревающегося аккумулятора, способного определять и контролировать свое состояние.

В холодных условиях, время автономной работы обычных батарей постепенно снижается по общему показателю на 25%, из-за чего электрокарам приходится терять скорость передвижения. Предложение от американских инженеров представлено аккумулятором, который обеспечивает для машины быструю, всего за 15-минут зарядку, причем данный процесс происходит при любой температуре.
Инженеры внедрили в батарею для электрокара возможность контролировать условия окружающей среды


Как заявили представители Центра электрохимических двигателей, батарея сама может следить за своим текущим состоянием, и настроена так, что способна в нужный момент перестроиться, используя различные режимы. Все процессы управляются без необходимости использовать другое устройств и осуществляют свои действия автономно.

Результаты тестирования показали, что новинка может сохранять накопленную энергию при любых нормах окружающей внешней среды, например, определяя показатель 0°C - аккумулятор в своих 4500 циклах при 15-минутной зарядке, показал уровень потери емкости всего на 20%. Данного уровня достаточно для вождения на более чем 450616 км. При этом устройство может прослужить владельцу примерно 12,5 лет. Для обычной батареи свойственно ослабевать на 20%, отсчитав первые 50 зарядов.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:40
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