Инженеры внедрили в батарею для электрокара возможность контролировать условия окружающей среды

В холодных условиях, время автономной работы обычных батарей постепенно снижается по общему показателю на 25%, из-за чего электрокарам приходится терять скорость передвижения. Предложение от американских инженеров представлено аккумулятором, который обеспечивает для машины быструю, всего за 15-минут зарядку, причем данный процесс происходит при любой температуре.Как заявили представители Центра электрохимических двигателей, батарея сама может следить за своим текущим состоянием, и настроена так, что способна в нужный момент перестроиться, используя различные режимы. Все процессы управляются без необходимости использовать другое устройств и осуществляют свои действия автономно.Результаты тестирования показали, что новинка может сохранять накопленную энергию при любых нормах окружающей внешней среды, например, определяя показатель 0°C - аккумулятор в своих 4500 циклах при 15-минутной зарядке, показал уровень потери емкости всего на 20%. Данного уровня достаточно для вождения на более чем 450616 км. При этом устройство может прослужить владельцу примерно 12,5 лет. Для обычной батареи свойственно ослабевать на 20%, отсчитав первые 50 зарядов.