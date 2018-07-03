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Страстная брюнетка Канделаки удивила поклонников молодой кожей

Страстная брюнетка Тина Канделаки разменяла пятый десяток, однако до сих пор она выглядит на 35 лет. Фанаты телеведущей искренне радуются за своего кумира, ведь Тина Канделаки не только красивая женщина, но и делает успешную карьеру в бизнесе.

Страстная брюнетка Канделаки удивила поклонников молодой кожей


На странице в Instagram Тина Канделаки накануне опубликовала снимок, от которого поклонники телеведущей пришли в шок от того, какая у неё молодая кожа. Подписчики прекрасно знают, что Тина Канделаки следит за внешним видом и всегда элегантно выглядит, но на этот раз фотография получилась просто идеальной.

На снимке телеведущая позирует в чёрном платье с оголившими плечами. В ушах Тины красуются крупные прямоугольные серьги, модные в этом сезоне, а на её шее весит цепочка из белого золота с подвеской в виде крестика с драгоценными камнями.

На фотографии с трудом можно рассмотреть стиль макияжа шоу-вумен, так как она опрокинула голову назад, скрывая от камеры своё лицо. В комментариях к данному снимку подписчики телеведущей отметили её идеальную кожу без морщин и с ровным тоном. Тине Канделаки сейчас 42 года, однако выглядит она значительно моложе.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:30
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