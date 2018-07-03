Страстная брюнетка Канделаки удивила поклонников молодой кожей

На странице в Instagram Тина Канделаки накануне опубликовала снимок, от которого поклонники телеведущей пришли в шок от того, какая у неё молодая кожа. Подписчики прекрасно знают, что Тина Канделаки следит за внешним видом и всегда элегантно выглядит, но на этот раз фотография получилась просто идеальной.На снимке телеведущая позирует в чёрном платье с оголившими плечами. В ушах Тины красуются крупные прямоугольные серьги, модные в этом сезоне, а на её шее весит цепочка из белого золота с подвеской в виде крестика с драгоценными камнями.На фотографии с трудом можно рассмотреть стиль макияжа шоу-вумен, так как она опрокинула голову назад, скрывая от камеры своё лицо. В комментариях к данному снимку подписчики телеведущей отметили её идеальную кожу без морщин и с ровным тоном. Тине Канделаки сейчас 42 года, однако выглядит она значительно моложе.